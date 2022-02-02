В Волгограде отмечают 79-ю годовщину Победы в Сталинградской битве (ВИДЕО)











В Волгограде сегодня проходят памятные мероприятия в честь 79-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Как сообщили в администрации региона, рано утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане.





На главной высоте России он возложил цветы к Вечному огню, могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова и малой братской могиле, а также могиле Неизвестного солдата.





Андрей Бочаров также почтил память павших защитников Сталинграда у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде. «Победа советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве — в историческом, переломном сражении Великой Отечественной и всей Второй мировой войны — является ярким примером мужества, героизма, любви к своей Родине, своему Отечеству, к своей родной земле, самопожертвования Поколения Победителей во имя будущих поколений, во имя нас, — сказал губернатор. — Слова великого полководца, защитника земли русской Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт — тот от меча и погибнет» стали и останутся пророческими для всех захватчиков нашей земли. Вечная слава и память Поколению Победителей. С праздником! С Днём Сталинградской Победы!».





Справка. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 года, и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье Волги и Дона. Эта крупнейшая сухопутная битва в истории человечества длилась ровно 200 дней и ночей и внесла коренной перелом в ход Второй мировой войны - враг потерял стратегическую инициативу и был психологически сломлен. Сталинградская победа по праву является одной из славных страниц летописи Великой Отечественной войны – 122 участникам Сталинградской битвы было присуждено звание Героев Советского Союза.

Фото: администрация Волгоградской области.