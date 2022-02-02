В Волгограде отмечают 79-ю годовщину Победы в Сталинградской битве (ВИДЕО)

Общество 02.02.2022 10:04
0
02.02.2022 10:04
В Волгограде сегодня проходят памятные мероприятия в честь 79-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Как сообщили в администрации региона, рано утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане.
На главной высоте России он возложил цветы к Вечному огню, могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова и малой братской могиле, а также могиле Неизвестного солдата.
Андрей Бочаров также почтил память павших защитников Сталинграда у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде. «Победа советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве — в историческом, переломном сражении Великой Отечественной и всей Второй мировой войны — является ярким примером мужества, героизма, любви к своей Родине, своему Отечеству, к своей родной земле, самопожертвования Поколения Победителей во имя будущих поколений, во имя нас, — сказал губернатор. — Слова великого полководца, защитника земли русской Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт — тот от меча и погибнет» стали и останутся пророческими для всех захватчиков нашей земли. Вечная слава и память Поколению Победителей. С праздником! С Днём Сталинградской Победы!».
Справка. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 года, и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье Волги и Дона. Эта крупнейшая сухопутная битва в истории человечества длилась ровно 200 дней и ночей и внесла коренной перелом в ход Второй мировой войны - враг потерял стратегическую инициативу и был психологически сломлен. Сталинградская победа по праву является одной из славных страниц летописи Великой Отечественной войны – 122 участникам Сталинградской битвы было присуждено звание Героев Советского Союза.
Фото: администрация Волгоградской области.
Реклама
Залпы из пушек ЗИС-3 прогремели на Мамаевом кургане в Волгограде02.02.2022 13:37
Общество 02.02.2022 13:37
Волгоградский губернатор по видеосвязи поздравил ветеранов с годовщиной Сталинградской Победы02.02.2022 13:15
Общество 02.02.2022 13:15
Новые троллейбусы приедут в Волгоград из Нижегородской области02.02.2022 13:07
Общество 02.02.2022 13:07
Будет хуже: коронавирус в Волгоградской области уложил еще 1207 человек02.02.2022 12:19
Общество 02.02.2022 12:19
В Волгограде отреставрируют переживший падение памятник комсомольцам02.02.2022 11:48
Общество 02.02.2022 11:48
Волгоградских патологоанатомов поощрят за вскрытие тел умерших от коронавируса02.02.2022 11:21
Общество 02.02.2022 11:21
Волгоградский филиал «Россельхозбанка» поздравляет с 79-й годовщиной Сталинградской битвы02.02.2022 09:38
Общество 02.02.2022 09:38
Организаторы забега в Волгограде передумали брать деньги с участников02.02.2022 09:27
Общество 02.02.2022 09:27
Лоукостер "Победа" будет летать из Волгограда в Шереметьево02.02.2022 08:39
Общество 02.02.2022 08:39
В Волгограде временно изменят схемы движения двух автобусов02.02.2022 07:57
Общество 02.02.2022 07:57
Организаторы забега в Волгограде объяснили решение сделать его платным01.02.2022 18:49
Общество 01.02.2022 18:49
В Волгоградской области 27 школ вышли с карантина01.02.2022 18:23
Общество 01.02.2022 18:23
В больнице Фишера в Волжском затопило пост медицинской сестры (ВИДЕО)01.02.2022 17:14
Общество 01.02.2022 17:14
В школе под Волгоградом рассказали истории о погибших в Сталинградской битве доблестных воинах01.02.2022 16:34
Общество 01.02.2022 16:34
Генерал МВД вернулся в Волгоград01.02.2022 16:14
Общество 01.02.2022 16:14
Реклама