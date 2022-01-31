В Волгограде умер известный врач-хирург





Сегодня на 77-ом году жизни скончался заведующий операционным блоком ГБУЗ «ВОКБ №1» Валерий Синюрин. Как сообщает ИА «Высота 102», этой печальной новостью Волгоградская областная клиническая больница №1 поделилась в соцсетях. Известный врач-хирург ушел после продолжительной борьбы с болезнью.

Профессор Академии Естествознания, Заслуженный врач России, Отличник здравоохранения, доцент, кандидат медицинских наук Валерий Захарович посвятил медицине 58 лет своей жизни, из них 22 года он проработал в областной больнице. 10 лет он был заместителем главного врача по хирургической помощи, а с 2010 года заведовал операционным блоком больницы.

«Валерий Захарович был профессионалом своего дела, внимательным и неравнодушным, добросовестным и мудрым человеком и руководителем», - говорится в некрологе. Коллектив больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Синюрина.



