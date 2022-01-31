Общество 31.01.2022 15:00
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31.01.2022 15:00
Закрыты на карантин из-за ОРВИ и COVID-19 в Волгоградской области 90 школ. Ранее сообщалось о 91 учебном заведении, где полностью остановлены занятия из-за заболеваемости детей. По сообщению регионального комитета образования, науки и молодежной политики, сейчас на карантине из-за коронавируса находятся 15 школ, из них три - в Волгограде, восемь - в Волжском и по одной - в Серафимовческом, Новоаннинском, Иловлинском и Калачевском районах. Из-за ОРВИ закрыты 75 учебных заведений.
Также на карантин ушли отдельные классы в 163 школах по COVID-19 и 100 школах по ОРВИ. Три дня назад было 167 и 115 соответственно. Еще в 141 дошкольном учреждении карантин частично введен в отдельных группах.
Для предупреждения распространения COVID-19 среди студентов частично переведены на удаленку группы в 21 колледже. В Дубовском зооветеринарном колледже занятия по-прежнему отменены.
Напомним, ограничительные мероприятия в учебных учреждениях вводятся, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ.
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