Склад для хранения трупов обустроят в терминале аэропорта Волгограда

Общество 26.01.2022 17:00
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26.01.2022 17:00
Терминал "А" аэропорта в Волгограде намерены переделать под склад для хранения "груза 200" - это условное обозначение применяется при авиационной перевозке тела погибшего или умершего. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком запроса предложений в электронной форме на "выполнение работ по переустройстве блока помещений терминала А для размещения коммерческого склада", выступает ПАО "МАВ". Начальная цена закупки составляет 15,7 миллиона рублей. Отметим, что формулировка "груз 200" фигурирует только в одном из многочисленных документов, приложенных к закупке. Там, в частности, отмечается, что "в помещениях хранения "груз 200" обязательно необходимо предусмотреть установку сплит системы (холодильной установки) для поддержания необходимых температурных показателей".
Согласно технической документации, площадь производства работ ориентировочно составляет 1443,6 кв.м. в пассажирском павильоне на 700 мест в терминале "А". Напомним, что это старое здание аэропорта. Терминалы "В" и "С" в волгоградском аэропорту были возведены в рамках подготовки города к ЧМ-2018.
Переустройство терминала "А" включает строительные (отделочные) и фасадные (внешние) работы. Так, в частности, планируется демонтировать внешнее остекление на высоту трех метров от уровня пола первого этажа и возведение стен из газобетона с устройством гидроизоляции, утеплением и отделкой фасадными металлическими панелями. Также предусмотрена замена и утепление окон, устройство разметки на асфальтовой поверхности, остекление тамбура и другие работы. Внутренние отделочные работы включают демонтаж части имеющихся внутренних стен, проемов и перегородок, устройство новых стен, ремонт помещений, санузлов и душевых. Подрядчик также должен будет выполнить устройство холодильных камер, помещений заморозки и охлаждения. Склад также оборудуют системой аудиозаписи и охранной сигнализацией.
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