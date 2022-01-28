



В Волгоградской области за минувшие сутки COVID-19 заразились 825 человек. Вирус не думает останавливаться и продолжает бить антирекорды по заболеваемости в регионе. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее количество заболевших было меньше – 821 человек. Рост числа госпитализированных в стационары также продолжает расти – 254 против 239 человек. Однако на фоне роста заболеваемости упала смертность в Волгоградской области. Так, за сутки коронавирус унес жизни 10 человек. Это - примерный показатель мая-июня 2021 года. Всего уже 5963 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. За сутки из медучреждений выписались 206 волгоградцев.







