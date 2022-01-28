Главой облкомприроды Волгоградской области стал специалист по охране водных ресурсов





Сегодня в должности председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области утвержден Алексей Сивокоз, который с прошлого года временно исполнял полномочия главы комитета.

Напомним, что это кресло стало вакантным 17 декабря после перехода Виктории Романовой в комитет юстиции, который она и возглавила. Временно исполнять обязанности председателя облкомприроды назначили Алексея Сивокоза, который ранее занимал пост председателя комитета ЖКХ Волгоградской области.

В обладминистрации уточнили, что Сивокоз окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Комплексное использование и охрана водных ресурсов». С 2011 года занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе в должности председателя профильного комитета.



