Профессор ВГСПУ скончался на 84-ом году жизни

Виктор Иванович родился 9 января 1939 года в городе Николаевск Волгоградской области, в 1963 году окончил Волгоградский педагогический институт, затем в течение трех лет трудился учителем иностранных языков в Приморской средней школе. После этого обучался при Московском педагогическом институте им. Н. К. Крупской, в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию.
После защиты диссертации приступил к работе в качестве преподавателя в Волгоградском педагогическом институте. Проходил стажировку в Кембриджском университете. В 1989 году Виктор Иванович основал кафедру языкознания Института иностранных языков ВГСПУ.
Ученое звание доцента ему присвоено в 1974 году, профессора — в 1990 году.
Профессор Виктор Иванович Шаховский является основателем и руководителем научной школы лингвистики эмоций, плодотворно разрабатывающей проблемы эмотивности языка, речи и текста. Общее количество его публикаций – более 400. Исследования профессора по проблемам вербальной эмотивности опубликованы во многих центральных и академических журналах страны.
Под руководством профессора Шаховского подготовлено и защищены 12 докторских и 35 кандидатских диссертаций по различным проблемам лингвистики эмоций и эмотивной лингвокультурологии, рассказали ИА «Высота 102» в вузе.
Виктора Ивановича отличали личное обаяние, незаурядная общительность, юмор, уважительное отношение к коллегам и студентам. Виктор Иванович Шаховский навсегда останется в сердцах своих коллег как блестящий ученый и талантливый организатор. Коллектив университета выражает соболезнование родным и близким Виктора Ивановича.