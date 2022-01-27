Профессор ВГСПУ скончался на 84-ом году жизни





В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете сообщили о смерти заслуженного деятеля науки РФ, доктора филологических наук, профессора Виктора Ивановича Шаховского.

Виктор Иванович Шаховский был человеком многочисленных талантов, ученым, уверенно отстаивающим самые смелые, революционные для лингвистики идеи, поддерживающим оригинальные начинания и вдохновляющим на научные свершения.Виктор Иванович родился 9 января 1939 года в городе Николаевск Волгоградской области, в 1963 году окончил Волгоградский педагогический институт, затем в течение трех лет трудился учителем иностранных языков в Приморской средней школе. После этого обучался при Московском педагогическом институте им. Н. К. Крупской, в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию.После защиты диссертации приступил к работе в качестве преподавателя в Волгоградском педагогическом институте. Проходил стажировку в Кембриджском университете. В 1989 году Виктор Иванович основал кафедру языкознания Института иностранных языков ВГСПУ.Ученое звание доцента ему присвоено в 1974 году, профессора — в 1990 году.Профессор Виктор Иванович Шаховский является основателем и руководителем научной школы лингвистики эмоций, плодотворно разрабатывающей проблемы эмотивности языка, речи и текста. Общее количество его публикаций – более 400. Исследования профессора по проблемам вербальной эмотивности опубликованы во многих центральных и академических журналах страны.Под руководством профессора Шаховского подготовлено и защищены 12 докторских и 35 кандидатских диссертаций по различным проблемам лингвистики эмоций и эмотивной лингвокультурологии, рассказали ИА «Высота 102» в вузе.Виктора Ивановича отличали личное обаяние, незаурядная общительность, юмор, уважительное отношение к коллегам и студентам. Виктор Иванович Шаховский навсегда останется в сердцах своих коллег как блестящий ученый и талантливый организатор. Коллектив университета выражает соболезнование родным и близким Виктора Ивановича.