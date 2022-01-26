Автобус протаранил легковушку в Волгограде





Пассажирский автобус №25 влетел в «двенашку» в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате столкновения пострадали 2 пассажирки легковушки.

По предварительной информации, накануне утром «ЛиАЗ-5292» под управлением 52-летнего водителя двигался по улицы Череповецкой в сторону улицы Ардатовская. На пересечении с улицей Елабужской автобус, который принадлежит ООО "Волгоградский автобусный парк", проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21120», за рулем которого находился 35-летний водитель. Двух пассажирок «ВАЗ» 43 и 44 лет пришлось госпитализировать.





Фото ГУ МВД России по Волгоградской области