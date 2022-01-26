Происшествия

Автобус протаранил легковушку в Волгограде

Происшествия 26.01.2022 10:32
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26.01.2022 10:32


Пассажирский автобус №25 влетел в «двенашку» в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате столкновения пострадали 2 пассажирки легковушки. 
По предварительной информации, накануне утром  «ЛиАЗ-5292» под управлением 52-летнего водителя двигался по улицы Череповецкой в сторону улицы Ардатовская. На пересечении с улицей Елабужской автобус, который принадлежит  ООО "Волгоградский автобусный парк",  проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21120», за рулем которого находился 35-летний водитель. Двух  пассажирок «ВАЗ» 43 и 44 лет пришлось  госпитализировать.    

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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