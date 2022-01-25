Телеком

«Цифровое образование»: «Ростелеком» подвел итог популярного онлайн-курса в формате нехакатона

Телеком 25.01.2022 16:45
0
25.01.2022 16:45


«Ростелеком» организовал нехакатонв онлайн-формате средитоп-100 слушателей курса «Цифровое образование». Цель мероприятия — определить лучших участников. В рамках нехакатонадесть команд соревновались более трех часов в практическом понимании современного цифрового мира. Экспертами и менторами на мероприятиивыступили представители компаний-партнеров проекта — банка «Центр-инвест», Студии Олега Чулакова, компании Head Hunter и гандбольного клуба «Ростов-Дон». Курс «Цифровое образование» создан южной командой «Ростелекома» и проводится экспертами компании и ее партнерами второй год подряд для студентов юга России. 
С сентября по декабрь 2021 года участники проходили занятия в онлайн-приложении «Цифра РТК» по ключевым темам цифровой экономики и набирали баллы для того, чтобы получить приглашение на финал проекта. В финаленехактон определил30 самых успешных участников курса «Цифровое образование» среди студентов 18 вузов юга страны.Безусловное первенство одержала команда Волгоградского государственного университета (ВолГУ) Atom Hack, а лучшими признаны шесть команд, которые были представленыстудентами Кубанского государственного аграрного, Волгоградского государственного, Дагестанского государственного и Дагестанского государственного технического университетов, а также Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова. 
«Для меня было большой радостью участвовать в подобном формате обучения. Благодаря стольким курсам я смогла не только закрепить полученные знания в вузе, но и узнать невероятно много нового. Здорово, что существует такая информационная площадка, как “Цифра РТК”, которая совмещает в себе и приятное общение, и накопление знаний. Мне кажется, что благодаря таким возможностям количество и качество профессионалов будет только расти», — поделилась впечатлениями Ангелина Такмакова, участница команды Atom Hack.
Каждый из числа участников, вошедших в топ-100 по количеству баллов, получил цифровой диплом об успешном завершении курса «Ростелекома». Кроме того, победители нехакатона получат от «Ростелекома» умную капсулу с голосовым помощником «Маруся» или оплаченный курс повышения квалификации по цифровым профессиям от фонда инновационного развития науки и бизнеса «Фирон» с сертификатом государственного образца, а также призы и подарки от партнеров курса – компании Headhunter и банка«Центр-инвест».
В потоке 2021 года приняли участие более 1200 студентов. Поддержали проект банк «Центр-инвест», Head Hunter, Студия Олега Чулакова и гандбольный клуб «Ростов-Дон». Крупнейшие компании Юга дополнили содержание курса кейсами из своей практики, на основе которых были составлены задачи к каждой из тем. 
«В “Цифровом образовании” мы предложили студентам знания, которые точно пригодятся им в профессии. Вне зависимости от того, планируют ли они корпоративную карьеру или разделяют принципы YOLO-экономики*. Такие темы, как интернет вещей, искусственный интеллект, маркетинг и цифровые коммуникации – уже наша цифровая реальность. Особенный акцент мы сделали на развитие софт скиллс: провели нетворкинг между участниками и обеспечили возможность напрямую общаться с представителями компаний – лидеров своих сегментов», — отметил Сергей Мордасов, вице-президент — директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком». 
«Мы рады участвовать в проекте и понимаем важность такого образования для молодых специалистов: кроме получения полезных навыков, работа с ведущими цифровыми компаниями мотивирует и добавляет уверенности в практическом использования своих знаний. Команда банка "Центр-инвест" с готовностью поделилась интересными кейсами цифровизации и провела экспертизу финального “Нехакатона”», — уточнил Юрий Богданов, директор по инновациям банка «Центр-Инвест». 
«Ростелеком» впервые запустил онлайн-курс «Цифровое образование» в 2020 году на территории Ростовской области. В 2021 году состоялся второй сезон, объединивший весь Юг России, а также Дальний Восток. Цель проекта – помочь студентам всех специальностей расширить цифровые компетенции. Спикерами курса выступили эксперты национального цифрового провайдера, имеющие практический опыт применения технологий, которому посвятили свои лекции и доклады. Новый, уже третий по счету сезон образовательного проекта планируется в сентябре 2022 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Телеком
24.01.2022 16:30
Телеком 24.01.2022 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.01.2022 13:06
Телеком 20.01.2022 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.01.2022 12:43
Телеком 19.01.2022 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.01.2022 11:14
Телеком 19.01.2022 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 15:31
Телеком 18.01.2022 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 15:04
Телеком 18.01.2022 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 10:52
Телеком 18.01.2022 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.01.2022 14:20
Телеком 11.01.2022 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.01.2022 19:57
Телеком 07.01.2022 19:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.12.2021 16:05
Телеком 30.12.2021 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.12.2021 12:54
Телеком 22.12.2021 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.12.2021 20:29
Телеком 21.12.2021 20:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 16:20
Телеком 20.12.2021 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 15:30
Телеком 20.12.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.12.2021 09:29
Телеком 19.12.2021 09:29
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:21
«Информацию собирают по крупицам»: в Волгоградской области расширили зону поисков пропавшей школьницыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области число закрытых на карантин школ увеличилось до 44Смотреть фотографии
16:45
«Цифровое образование»: «Ростелеком» подвел итог популярного онлайн-курса в формате нехакатонаСмотреть фотографии
16:42
Волгоградские налогоплательщики пополнили бюджет РФ на четверть триллиона рублейСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде мать ребенка-инвалида незаконно лишили пособияСмотреть фотографии
15:52
СК расследует смертельное отравление угарным газом двоих человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
«Все не уместятся»: чиновники объяснились за очереди в волгоградских поликлиникахСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области осудят риэлтора-мошенницу за кредитные махинацииСмотреть фотографии
15:25
Совместная волна: Волгоград атакует грипп с "омикроном"Смотреть фотографии
14:49
Волгоградская область получила 1440 доз "Спутника-М" для детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
В Волгограде двое младенцев и подросток находятся в реанимации с коронавирусомСмотреть фотографии
14:31
"На выход с вещами": в Волгограде эвакуировали посетителей бизнес-центраСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате потребовал новой экспертизыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде регоператор по обращению с отходами создает «Музей не мусора»Смотреть фотографии
12:20
Запрет на въезд большегрузов сняли в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
Коронавирус поразил запредельное количество жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:38
«Волгоградэнергосбыт» помогает разобраться с начислениями за декабрь 2021 годаСмотреть фотографии
11:33
Волгоградская полиция распутала дело о масштабной контрабанде наркотиков из УкраиныСмотреть фотографии
11:21
Молодой волгоградец в приступе гнева изрезал знакомого ножомСмотреть фотографии
10:36
В листопрокатном цехе на волгоградском заводе «Красный Октябрь» начали масштабный ремонтСмотреть фотографии
10:35
Въезд в Волгоград парализовала 2-километровая пробкаСмотреть фотографии
10:33
Четыре человека пострадали в Волгограде из-за выезда легковушки на встречкуСмотреть фотографии
09:53
Выставка «Сталинградская звезда Давида» открылась в УдмуртииСмотреть фотографии
09:37
Банк «Открытие» продает помещение бывшей гостиницы Classic в центре Волгограда за 24 млн рублейСмотреть фотографии
08:59
ГИБДД закрыла фурам въезд в Волгоград из-за неубранных дорогСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде на залившем дорогу водопроводе устранили течьСмотреть фотографии
19:29
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:34
Игроков и тренеров волгоградского гандбольного клуба поразил вирусСмотреть фотографии
18:22
Районного чиновника в Волгоградской области увольняют с работы из-за родной тётиСмотреть фотографии
18:11
«Боимся отпускать детей в школу»: стаи собак терроризируют микрорайон в ВолжскомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 