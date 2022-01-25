Телеком 25.01.2022 16:45
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25.01.2022 16:45
«Ростелеком» организовал нехакатонв онлайн-формате средитоп-100 слушателей курса «Цифровое образование». Цель мероприятия — определить лучших участников. В рамках нехакатонадесть команд соревновались более трех часов в практическом понимании современного цифрового мира. Экспертами и менторами на мероприятиивыступили представители компаний-партнеров проекта — банка «Центр-инвест», Студии Олега Чулакова, компании Head Hunter и гандбольного клуба «Ростов-Дон». Курс «Цифровое образование» создан южной командой «Ростелекома» и проводится экспертами компании и ее партнерами второй год подряд для студентов юга России.
С сентября по декабрь 2021 года участники проходили занятия в онлайн-приложении «Цифра РТК» по ключевым темам цифровой экономики и набирали баллы для того, чтобы получить приглашение на финал проекта. В финаленехактон определил30 самых успешных участников курса «Цифровое образование» среди студентов 18 вузов юга страны.Безусловное первенство одержала команда Волгоградского государственного университета (ВолГУ) Atom Hack, а лучшими признаны шесть команд, которые были представленыстудентами Кубанского государственного аграрного, Волгоградского государственного, Дагестанского государственного и Дагестанского государственного технического университетов, а также Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова.
«Для меня было большой радостью участвовать в подобном формате обучения. Благодаря стольким курсам я смогла не только закрепить полученные знания в вузе, но и узнать невероятно много нового. Здорово, что существует такая информационная площадка, как “Цифра РТК”, которая совмещает в себе и приятное общение, и накопление знаний. Мне кажется, что благодаря таким возможностям количество и качество профессионалов будет только расти», — поделилась впечатлениями Ангелина Такмакова, участница команды Atom Hack.
Каждый из числа участников, вошедших в топ-100 по количеству баллов, получил цифровой диплом об успешном завершении курса «Ростелекома». Кроме того, победители нехакатона получат от «Ростелекома» умную капсулу с голосовым помощником «Маруся» или оплаченный курс повышения квалификации по цифровым профессиям от фонда инновационного развития науки и бизнеса «Фирон» с сертификатом государственного образца, а также призы и подарки от партнеров курса – компании Headhunter и банка«Центр-инвест».
В потоке 2021 года приняли участие более 1200 студентов. Поддержали проект банк «Центр-инвест», Head Hunter, Студия Олега Чулакова и гандбольный клуб «Ростов-Дон». Крупнейшие компании Юга дополнили содержание курса кейсами из своей практики, на основе которых были составлены задачи к каждой из тем.
«В “Цифровом образовании” мы предложили студентам знания, которые точно пригодятся им в профессии. Вне зависимости от того, планируют ли они корпоративную карьеру или разделяют принципы YOLO-экономики*. Такие темы, как интернет вещей, искусственный интеллект, маркетинг и цифровые коммуникации – уже наша цифровая реальность. Особенный акцент мы сделали на развитие софт скиллс: провели нетворкинг между участниками и обеспечили возможность напрямую общаться с представителями компаний – лидеров своих сегментов», — отметил Сергей Мордасов, вице-президент — директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
«Мы рады участвовать в проекте и понимаем важность такого образования для молодых специалистов: кроме получения полезных навыков, работа с ведущими цифровыми компаниями мотивирует и добавляет уверенности в практическом использования своих знаний. Команда банка "Центр-инвест" с готовностью поделилась интересными кейсами цифровизации и провела экспертизу финального “Нехакатона”», — уточнил Юрий Богданов, директор по инновациям банка «Центр-Инвест».
«Ростелеком» впервые запустил онлайн-курс «Цифровое образование» в 2020 году на территории Ростовской области. В 2021 году состоялся второй сезон, объединивший весь Юг России, а также Дальний Восток. Цель проекта – помочь студентам всех специальностей расширить цифровые компетенции. Спикерами курса выступили эксперты национального цифрового провайдера, имеющие практический опыт применения технологий, которому посвятили свои лекции и доклады. Новый, уже третий по счету сезон образовательного проекта планируется в сентябре 2022 года.
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