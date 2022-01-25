



Масштабный ремонт стартовал в травильном отделении листопрокатного цеха на металлургическом заводе «Красный Октябрь» в Волгограде. В помещении уже заменили 480 квадратных метров кровли, весной отремонтируют системы электроснабжения и вентиляции травильных ванн с установкой фильтров сухой обработки, сообщили в пресс-службе предприятия. Планируется также укрепить колонны здания и керамзито-бетонные панели.

К настоящему времени были демонтированы плиты железобетонного покрытия, заменены железобетонные фермы пролетом в 24 метра и опорные металлоконструкций для прогонов. Следующим этапом работ стал монтаж профлиста с химически стойким покрытием и замена конструкции крановых галерей. Сейчас специалисты проводят пескоструйную очистку металлоконструкций и наносят антикоррозийную защиту.

«Кровля травильного отделения давно нуждалась в ремонте. Раньше крыша была плиточной, новая теперь сделана из профлиста с антикоррозиным покрытием, – отметил мастер участка травильного отделения ООЛП ЛПЦ Андрей Лыга. – Сейчас несмотря на то, что ремонт здания еще не окончен, сотрудники отделения работают с удовольствием, видя, что каждый день что-то делается, чтобы улучшить условия их труда. Это же привлекает и новых молодых специалистов, которые приходят в наш цех в рамках кадровой политики нового руководства. Недавно в отделении отделки листового проката открыли бытовое помещение. Наши рабочие уже обжились там и рады, что появились комфортные условия для отдыха и обихода. После того, как закончится ремонт травильного отделения – это, по сути, уже будет новое здание, в котором приятно и безопасно работать. Ремонты такого плана и масштаба, которые проводятся повсеместно по заводу, не могут не радовать».

Ремонтные работы выполняют специалисты цеха ремонта металлургического оборудования (ЦРМО) и управления капитальным строительством (УКС). Для продолжения ремонтных работ идет закупка металлопроката по заявке, подготовленной инженерами ЦРМО. «Красный Октябрь» объявил тендер на изготовление сандвич-панелей с химически стойким покрытием.