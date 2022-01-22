Covid-19 22.01.2022 12:22
0
22.01.2022 12:22
417 новых случаев коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, по сравнению с прошлыми суточными данными число заболевших увеличилось на 52 человека. Вирус унес жизни 15 человек. В списке погибших от COVID-19 сегодня 5880 жителей региона.
Отметим, что выздоравливают сейчас реже, чем заболевают. Так, за сутки больничные листы закрыли всего 152 человека.
Всплеск заболеваемости в регионе спровоцировал новый штамм «омикрон». Сейчас в регионе болеют целыми семьями и коллективами.
Реклама
«Скорые едут одна за одной»: в детской больнице Волгограда отмечают наплыв пациентов22.01.2022 18:14
Covid-19 22.01.2022 18:14
Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»21.01.2022 16:44
Covid-19 21.01.2022 16:44
В Волгоградской области угрожающе растет число заболевших COVID-1921.01.2022 13:20
Covid-19 21.01.2022 13:20
В Волгоградской области подготовились к вакцинации подростков от коронавируса21.01.2022 09:11
Covid-19 21.01.2022 09:11
Волгоградские врачи рассказали, по кому в первую очередь ударит «омикрон»21.01.2022 07:24
Covid-19 21.01.2022 07:24
У четырех заразившихся «омикроном» волгоградцев начались осложнения20.01.2022 16:55
Covid-19 20.01.2022 16:55
Рекордное количество коек для пациентов с COVID-19 развернут в Волгоградской области20.01.2022 13:05
Covid-19 20.01.2022 13:05
Волгоградский губернатор объявил о начале атаки «омикрона»20.01.2022 12:34
Covid-19 20.01.2022 12:34
Волгоградская область оказалась в середнячках по охвату тестированием на COVID19.01.2022 15:12
Covid-19 19.01.2022 15:12
Карантин по коронавирусу ввели в 68 школах Волгоградской области19.01.2022 13:38
Covid-19 19.01.2022 13:38
Удаленка и тестирование: какие меры введут на предприятиях Волгоградской области19.01.2022 13:10
Covid-19 19.01.2022 13:10
Бочаров обсудит с промышленниками распространение «омикрона» в Волгоградской области19.01.2022 12:01
Covid-19 19.01.2022 12:01
Взрывной рост заболевших коронавирусом отмечен в Волгоградской области19.01.2022 11:40
Covid-19 19.01.2022 11:40
"Была в крайне тяжелом состоянии": коронавирус убил 29-летнюю волгоградку18.01.2022 16:08
Covid-19 18.01.2022 16:08
Новая волна COVID-19 в Волгоградской области набирает обороты18.01.2022 12:03
Covid-19 18.01.2022 12:03
Реклама