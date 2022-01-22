



417 новых случаев коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, по сравнению с прошлыми суточными данными число заболевших увеличилось на 52 человека. Вирус унес жизни 15 человек. В списке погибших от COVID-19 сегодня 5880 жителей региона.

Отметим, что выздоравливают сейчас реже, чем заболевают. Так, за сутки больничные листы закрыли всего 152 человека.

Всплеск заболеваемости в регионе спровоцировал новый штамм «омикрон». Сейчас в регионе болеют целыми семьями и коллективами.



