В Волгограде сотрудница вагона-ресторана кормила пассажиров просрочкой

Расследования 20.01.2022 14:41
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20.01.2022 14:41
Сотрудниками отдела дознания Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование в отношении сотрудницы вагона-ресторана пассажирского поезда «Кисловодск – Тында», обвиняемой в коммерческом подкупе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, 24 апреля 2021 года во время проведения проверки работы вагона-ресторана поезда женщина предложила контролеру-ревизору 6000 рублей за сокрытие выявленных им нарушений. Так сотрудница вагона-ресторана хотела откупиться за допущенные нарушения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, а также за продажу просроченных продуктов. Во время стоянки поезда на станции «Волгоград-1» она вложила купюры в журнал и вручила его в служебном купе контролеру-ревизору. Денежные средства предназначались за фальсификацию в акте проверки сведений о выявленных нарушениях.
В отношении фигурантки – 36-летней жительницы Амурской области – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание ограничением свободы сроком до одного года. Уголовное дело направлено в суд.
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