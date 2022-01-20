Школа №6 в Волгограде закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19





В Волгоградской области на карантин по COVID-19 закрыты отдельные классы в 121 школе. Полностью переведены на дистанционное обучение ученики школы №6 в Волгограде. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области. В тридцати школах отменены очные уроки в отдельных классах в связи со вспышкой ОРВИ среди учащихся. Три учреждения образования – школы №92 и №72, а также Мачешанская школа Киквидзенского района – полностью перешли на дистанционку.

Напомним, перевод на дистанционное обучение осуществляется в случае выявления даже одного заболевшего коронавирусом ученика. Класс уходит на карантин, если количество заболевших ОРВИ превысит 20% от численности учеников.



