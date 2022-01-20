Общество

Расходы на лекарства и врачей «съедают» четверть зарплаты у многих волгоградцев

Общество 20.01.2022 11:10
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20.01.2022 11:10


Почти половина волгоградцев тратят на лекарства, витамины и бады до 10% зарплаты, а четверть горожан - до 25%. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", приведены в исследовании hh.ru. 
Опрос, проведенный среди соискателей работы показал, что больше всего тратят на медикаменты и витамины маркетологи и юристы. Меньшая сумма расходов на эти цели у HR-менеджеров и сотрудников сферы производства и сельского хозяйства. Еще 20% опрошенных признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты, витамины и добавки. Это в основном представители сферы искусства и медиа, а также топ-менеджеры.
На медицину и врачей больше трети (34%) волгоградцев обычно тратят до 10% своей заработной платы, 28% - до четверти, 8% - от 25% и больше. Треть жителей Волгоградской области не тратят на это деньги. Примечательно, что самая высокая доля расходов на медицинское обслуживание - у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. На лекарства и врачей они тратят от четверти своих доходов. При этом среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.
69% опрошенных жителей Южного федерального округа сообщили, что их доходы сократились на фоне пандемии и ограничительных мер по коронавирусу. Чаще всего о снижении говорили респонденты в возрасте 45-54 лет, таковых оказалось 73%.
Опрос проводился среди 2680 работников и соискателей. 
А вы согласны с такими результатами исследования? Делитесь своими комментариями на форуме.

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