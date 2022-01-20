Три волгоградские больницы нарушали закон о госзакупках

Общество 20.01.2022 09:06
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20.01.2022 09:06
В трех медучреждениях Волгоградской области выявили нарушения о контрактной системе при закупку товаров и услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, проверка проводилась комитетом здравоохранения в рамках ведомственного контроля при анализе госзакупок медучреждений с июля 2020 года по октябрь 2021 года. Нарушения обнаружены в ГБУЗ «Фроловская центральная районная больница», в ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №25» и в ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер». Результаты проверок направлены в комитет финансов Волгоградской области для принятия мер.
Напомним, в декабре 2021 года комитет здравоохранения Волгоградской области по прямому поручению губернатора Андрея Бочарова провел большую проверку клинической больницы скорой помощи №25 в Волгограде. Под особо пристальное внимание проверяющих попали вопросы административно-хозяйственной деятельности медучреждения. Проверка могла быть связана с непрозрачными схемами хозяйственной деятельности больницы №25. Вскоре после начала проверки была отстранена от работы заместитель главного врача по экономическим вопросам Виктория Багова, позднее она вернулась на рабочее место.
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