Общество

12 тысяч волгоградцев отметили Крещение в храмах и купелях

Общество 19.01.2022 15:52
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19.01.2022 15:52


В ночь с 18 на 19 января в праздник Крещение службы в храмах, церквях и приходах, а также места омовения посетили около 12 тысяч жителей Волгограда и области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали свыше 500 сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники народных дружин и казачьих объединений. Нарушений общественного порядка не выявлено. Сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения, пояснили в ГУ МВД.

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