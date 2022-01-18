Общество 18.01.2022 18:50
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18.01.2022 18:50
Жители двухэтажки в Дзержинском районе Волгограда пожаловались на порыв трубопровода, который превратил двор многоквартирного дома в озеро. «Теперь у нас можно снимать фильм о Ледовом побоище», - иронично рассказали жители дома № 17 по улице Московская.
Как пояснили ИА «Высота 102» волгоградцы, 13 января в их дворе произошел порыв трубопровода, который за четверо суток превратил придомовую территорию в ледяное месиво, через которое жильцы вынуждены пробираться на работу и водить детей в садик и школу.
В ООО «Концессии водоснабжения» пояснили, что на трубопроводе произошло технологическое нарушение. По результатам обследования выяснилось, что фактическое расположение коммуникаций не соответствует топосъемке. Кроме того, на охранной зоне трубопровода находятся зеленые насаждения и другие объекты, которые помешали скорейшему началу ремонта. Сегодня сотрудники УК расчистили территорию, после чего коммунальщики устранили течь - подача коммунального ресурса в дома осуществляется в штатном режиме. Однако ледяное озеро, с учетом прогноза погоды на ближайшие дни, никуда не денется.
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