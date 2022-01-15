Федеральные новости

Путин поручил доработать закон о QR-кодах в общественных местах

Федеральные новости 15.01.2022 16:40
0
15.01.2022 16:40


Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации и при участии объединений работодателей и представителей общественности поручено  доработать  проект федерального закона № 17357–8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Президент Владимир Путин  обратил   особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона. Также законопроект будет доработан на предмет обеспечения доступности получения различными категориями граждан документов, подтверждающих проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждающих, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией. Будет также проведена оценка влияния реализации соответствующего федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики, сообщается на сайте Кремля. Доклад должен быть предоставлен главе государства до 30 января.
Ранее, напомним, правительство РФ заявило о необходимости доработки законопроекта, уже принятого в первом чтении, в связи с изучением ситуации, связанной с угрозой распространения нового штамма –«омикрона». А спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что законопроект будет снят с рассмотрения после обсуждения на Совете Госдумы. Закон о QR-кодах в общественных местах планировалось принять до 1 февраля этого года.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Федеральные новости
14.01.2022 10:47
Федеральные новости 14.01.2022 10:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.01.2022 09:57
Федеральные новости 01.01.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.12.2021 15:16
Федеральные новости 23.12.2021 15:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2021 13:40
Федеральные новости 18.12.2021 13:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2021 15:52
Федеральные новости 16.12.2021 15:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.12.2021 08:03
Федеральные новости 13.12.2021 08:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2021 17:38
Федеральные новости 08.12.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.12.2021 11:37
Федеральные новости 01.12.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.11.2021 10:17
Федеральные новости 28.11.2021 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2021 15:08
Федеральные новости 25.11.2021 15:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2021 10:31
Федеральные новости 24.11.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2021 08:28
Федеральные новости 19.11.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.11.2021 09:16
Федеральные новости 17.11.2021 09:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.11.2021 17:17
Федеральные новости 16.11.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.11.2021 20:21
Федеральные новости 15.11.2021 20:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
В Волгограде бюджетников отправляют на досрочную ревакцинациюСмотреть фотографии
18:18
Автомобилисты Михайловки судятся с администрацией из-за дорогСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде двойное ДТП с грузовиком спровоцировало пробку на Третьей продольнойСмотреть фотографии
15:45
Жители поселка в Волгограде второй день ждут светаСмотреть фотографии
15:35
Водителей предупредили об эвакуации автомобилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
Уехавший в Америку волгоградец одержал феерическую победу на чемпионате UFCСмотреть фотографии
14:15
"Живем во мраке и замерзаем": в нескольких домах Волгограда нет света третий деньСмотреть фотографии
12:28
К поискам пропавшей школьницы в Волгоградской области подключились волонтеры из Воронежа и СаратоваСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде после снегопада расчистили 80% тротуаровСмотреть фотографии
11:31
Москвич утопил жителя Волжского в ваннойСмотреть фотографии
11:29
Два человека едва не сгорели в квартире на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области количество заразившихся COVID-19 увеличилось до 223 человекСмотреть фотографии
11:09
Лжеброкер выманил у пожилого волгоградца более 2 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:48
Волгоградские пенсионеры в 2021 году стали богаче на 791 рубльСмотреть фотографии
09:45
Свет вернулся во все обесточенные районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:58
Давно не виделись: снежный шторм вернется в Волгоградскую область 18 январяСмотреть фотографии
20:52
Энергетики вернули свет в населенные пункты 17 районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:35
ООО «Ситиматик-Волгоград» выражает несогласие с позицией РосприроднадзораСмотреть фотографии
20:00
Волгоградцев просят отложить поездки в Саратовскую область из-за метелиСмотреть фотографии
19:52
В Волгоградской области насчитали более 100 брошенных хуторовСмотреть фотографии
17:54
Волгоград закупает новые противогололедные реагенты на 12 миллионовСмотреть фотографии
17:11
Сотни цикламенов расцвели в волгоградском ботаническом садуСмотреть фотографии
16:40
Путин поручил доработать закон о QR-кодах в общественных местахСмотреть фотографии
16:30
В поселке Волгограда шквалистый ветер обрушил фасад аварийного домаСмотреть фотографии
15:36
Волгоградцам предлагают заработать на снегопадеСмотреть фотографии
14:46
Аэропорт Волгограда вернулся к работе в штатном режимеСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде в пятиэтажке рухнул балконСмотреть фотографии
14:31
В Волгоградской области возобновили движение автобусов внутри регионаСмотреть фотографии
14:19
Энергетики возвращают свет в обесточенные поселки Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
"Думали, замерзнем!": волгоградские спасатели вызволили из снежного плена 35 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 