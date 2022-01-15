Путин поручил доработать закон о QR-кодах в общественных местах

Федеральные новости 15.01.2022 16:40
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15.01.2022 16:40
Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации и при участии объединений работодателей и представителей общественности поручено доработать проект федерального закона № 17357–8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Президент Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона. Также законопроект будет доработан на предмет обеспечения доступности получения различными категориями граждан документов, подтверждающих проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждающих, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией. Будет также проведена оценка влияния реализации соответствующего федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики, сообщается на сайте Кремля. Доклад должен быть предоставлен главе государства до 30 января.Ранее, напомним, правительство РФ заявило о необходимости доработки законопроекта, уже принятого в первом чтении, в связи с изучением ситуации, связанной с угрозой распространения нового штамма –«омикрона». А спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что законопроект будет снят с рассмотрения после обсуждения на Совете Госдумы. Закон о QR-кодах в общественных местах планировалось принять до 1 февраля этого года.
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