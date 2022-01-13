









В Ворошиловском районе Волгограда сегодня при подъеме в горку скатывались автомобили из-за сильного снегопада. Об этом сообщили ИА «Высота 102» жители близлежащих от дороги домов на улице Кузнецкая, которые наблюдали подобные картины из своих окон.

По словам горожан, возле Казанского кафедрального собора машины не смогли преодолеть небольшой подъем после того, как останавливались около светофора. При попытке поехать дальше они просто скатывались в обратном направлении. «Пока что никто не врезался», - отмечают очевидцы. Этот ролик активно обсуждается в социальных сетях. Многие в комментариях винят в этом неопытных водителей. Однако некоторые пользователи интернета видят причину в скользких дорогах. «Неужели нельзя с утра нормально почистить дороги? За несколько дней было известно, что после снегопада начнется транспортный коллапс!», - негодуют волгоградцы в социальных сетях.

Напомним, сегодня половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Волгограде и южных районах региона. С учетом ожидаемых снегопадов 14 и 15 января по всему региону ожидается выпадение до половины месячной нормы, а в Волгограде – вся норма месяца.







