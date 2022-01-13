В Волгограде выпала половина месячной нормы осадков

Общество 13.01.2022 10:25
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13.01.2022 10:25
Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Волгограде и южных районах региона. В северной части Волгоградской области за последние 24 часа выпала треть месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре России. С учетом ожидаемых снегопадов 14 и 15 января по всему региону ожидается выпадение до половины месячной нормы, а в Волгограде – вся норма месяца.
Снегопад в Волгоградской области начался вечером 12 января и продолжается до настоящего времени. Непогода спровоцировала десятки ДТП и гигантские 10-балльные пробки в областном центре и на пригородных трассах. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение транспорта в Краснооктябрьском районе Волгограда и на мосту через Волжскую ГЭС практически полностью парализовано.
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