В Волгограде выпала половина месячной нормы осадков





Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Волгограде и южных районах региона. В северной части Волгоградской области за последние 24 часа выпала треть месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре России. С учетом ожидаемых снегопадов 14 и 15 января по всему региону ожидается выпадение до половины месячной нормы, а в Волгограде – вся норма месяца.





Снегопад в Волгоградской области начался вечером 12 января и продолжается до настоящего времени. Непогода спровоцировала десятки ДТП и гигантские 10-балльные пробки в областном центре и на пригородных трассах. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение транспорта в Краснооктябрьском районе Волгограда и на мосту через Волжскую ГЭС практически полностью парализовано.