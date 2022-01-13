Волгоградский губернатор перед "омикроном" повторно ревакцинировался от COVID-19











Сегодня губернатор Волгоградской области повторно ревакцинировался от COVID-19 в больнице скорой помощи №7 в Волгограде. Как сообщили в администрации региона, Андрей Бочаров посетил новый диагностический центр, который открывается в этом медучреждении в январе текущего года, и стал одним из его первых пациентов, где и прошел ревакцинацию.

О своей первой ревакцинации Андрей Бочаров заявлял в июне 2021 года, т.е полгода назад.

"По рекомендации специалистов и Министерства здравоохранения РФ вакцинацию нужно проводить раз в полгода. Им я и следую. Летом прошлого года я прошел ревакцинацию. Учитывая, что впереди нас ждет очень сложный этап жизни, связанный с распространением штамма "омикрон", нужно подготовить организм, чтобы он смог бороться с этим вирусом до того, как он попадет внутрь. С одной стороны, защитить свое здоровье, своих родных и близких, тех, с кем выполняю служебные задачи. С другой стороны, помочь системе здравоохранения. От каждого из нас зависит, какая нагрузка будет на систему здравоохранения", - заявил губернатор.

Учитывая стремительное распространение "омикрона", Андрей Бочаров посоветовал не ждать окончания действия сертификата о вакцинации. "Снижение антител идет через полгода, поэтому, учитывая агрессивность "омикрона", ждать неправильно. Ты ведь прививаешься не ради прохода в кафе, магазин, а ради защиты здоровья ", - сказал глава региона. "Бороться с "омикроном" QR-кодом – бесполезная попытка. Он спокойно пройдет в организм", - считает губернатор.

На прошедшем накануне заседании клинического совета губернатор Волгоградской области поручил медикам до 1 февраля подготовиться к волне "омикрона". Активное распространение этого штамма коронавируса в Волгоградской области, по мнению специалистов, может произойти в период с конца января до начала марта этого года.

Фото: администрации Волгоградской области