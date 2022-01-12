С улиц Волгограда пропал востребованный у горожан автобус





Автобус №20 «Аллея Героев – пос. Нижний Тракторный» исчез с улиц Волгограда: пассажиры не видели его с начала 2022 года, а схема движения этого маршрута больше не отображается и в сервисе Яндекс.Карты. Автобусный маршрут №20 отсутствует и в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок от 1 января 2022, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ.

Исчезновение востребованного автобуса большой вместимости остро ощутили жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. Напомним, ранее «двадцатка» курсировала от Аллеи Героев по проспекту им. Ленина до ул. 7-й Гвардейской, далее поднималась по ул. Хиросимы на Вторую продольную магистраль, а далее - до остановки «3-я школа». Особенно много пассажиров садились в 20-й автобус на углу ул. 7-й Гвардейской и остановке около «Волгоград Сити». Теперь подняться с Первой продольной ко Второй и поехать на север Волгограда можно только с пересадкой. Тем же, кто раньше ждал "двадцатку" на «Волгоград Сити», придётся пользоваться автобусом №21, следующим с ж/д-вокзала, или набитым под завязку автобусом №25 .

Популярный у волгоградцев маршрут на протяжении пяти лет обслуживало ООО «Волгоградский автобусный парк». Между тем, автобус №20 уже не значился в списке маршрутов, выставленных в конце прошлого года на электронный аукцион по выбору перевозчика в Волгограде на ближайшие два года. Скромно умолчал о планах городских властей ликвидировать этот маршрут и заместитель руководителя департамента городского хозяйства Волгограда Сергей Комлев на пресс-конференции 9 декабря, когда презентовал журналистам обновленную транспортную схему.

ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой прокомментировать исчезновение автобусного маршрута №20 и объяснить причины его отмены.