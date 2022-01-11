Волгоградцы не могут уехать на работу после изменения транспортной схемы





Жители микрорайонов "Родниковая долина" и "Янтарный" Советского района пожаловались на переполненные маршрутные такси, которые заменили автобус №55 после внедрения новой транспортной схемы в Волгограде. «Вместо того, чтобы менять маршрут автобусов, убрали бы лучше маршрутки, в которые невозможно втиснуться в час пик», - негодуют волгоградцы.

Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, теперь им приходиться часами стоять на остановках, чтобы дождаться маршрутного такси №15А, в которые можно было бы влезть. «На работу уехать просто невозможно, такие же проблемы и с возвращением домой. Тех, кто придумал эту так называемую транспортную схему, надо заставить проехать вместе с нами в нечеловеческих условиях в набитых под завязку маршрутках», - считают горожане.

По словам граждан, если ехать на других автобусах с пересадкой, то затраченное на дорогу время увеличивается вдвое.

Напомним, городские власти с начала этого года изменили маршрут автобуса №55, который больше не заезжает в новые жилые комплексы Советского района. Это решение вызвало возмущение жителей. Однако власти заверяли, что у волгоградцев не будет проблем с транспортом. Так, месяц назад на брифинге заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев утверждал, что автобус №55 для волгоградцев, проживающих в жилых комплексах, заменит маршрутка №15А. По словам чиновника, загруженность этого маршрута составляла ранее 40%. Однако теперь, судя по всему, плотность набиваемого салона превысила все разумные пределы.

Волгоградцы считают решение чиновников об изменении транспортной схемы настоящим издевательством по отношению к горожанам. "Мы требуем вернуть старую схему движения маршрута №55. Чиновники должны работать для людей, а не осложнять им жизнь, чем занимаются сейчас городские власти", - заявляют жители.