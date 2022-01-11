Общество

Два следовавших в Волгоград самолета улетели в Ростов-на-Дону

Общество 11.01.2022 16:25
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11.01.2022 16:25


Из-за неблагоприятных метеоусловий два самолета не долетели до Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского аэропорта, командиры воздушных судов авиакомпаний «Сибирь»  (рейс S72147 Москва (Домодедово) - Волгоград) и «Азимут»  (рейс А4280 Брянск - Волгоград) приняли решение приземлиться на запасной аэродром аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. На данный момент видимость в волгоградском аэропорту из-за тумана ограничена и составляет 150 метров, пояснили в пресс-службе.

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