Две школьницы с рюкзаком денег сбежали из Волгограда ради путешествия в горы





Несколько часов полиция Волгограда разыскивала двух пятиклассниц из Советского района, которые сбежали из дома с 1,4 млн рублей и собакой ради путешествия в горы Краснодарского края. Оперативники нашли девочек в Светлоярском районе на остановке, где школьницы ждали автобус до следующего пункта назначения, который в итоге должен был привести их к своей мечте, рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сообщение об исчезновении одной из пятиклассниц поступило вечером в отдел полиции Советского района от родителей девочки. Они рассказали, что ребенок утром ушел в школу и не вернулся, вместе с дочкой из дома пропали 1,4 млн рублей.

«Были организованы незамедлительные поиски, проведена масштабная работа по установлению поминутного передвижения ребенка, изучен круг общения. В результате проведенной работы школьницу вместе с ее подружкой обнаружили ближе к ночи в Светлоярском районе, обе живы и здоровы», – прокомментировали в пресс-службе полиции. Поиск детей находился на контроле у руководства Главка.

Оказалось, что девочки решили отправиться в путешествие в Краснодарский край. Вместо школы они утром отправили в ТРЦ, где закупились едой, которую решили забрать с собой, и теплыми вещами для жизни в горах. Школьницы позаботились и о собаке, которую решили забрать с собой: для нее припасли корма, витамины и средства для ухода. На всё они успели потратить порядка 60 тысяч рублей. С пакетами дети вернулись домой, и пока взрослых не было, собрали рюкзак и чемодан, взяли домашнего питомца, вызвали такси и уехали на нем в Светлый Яр.

Под Волгоградом девочки попытались вызвать следующее такси, но потерпели неудачу. Тогда школьницы решили продолжить путь к своей мечте на автобусе и пошли на остановку, где их обнаружили полицейские и отвезли домой.

С девочками инспекторы ПДН провели беседы о недопустимости подобных действий, с их родителями – об усилении контроля за воспитанием. Семьи и дети характеризуются положительно, тем не менее, полицейские и педагоги взяли ситуации на контроль.