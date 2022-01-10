



Экс-начальник полиции Волгоградской области Александр Кравченко на посту замминистра МВД будет курировать развитие системы МВД, работу экспертно-криминалистических подразделений и деятельность дежурных частей. Об этом рассказал сегодня глава МВД Владимир Колокольцев на представлении Кравченко личному составу, сообщили в пресс-службе министерства.

Колокольцев отметил, что Александр Кравченко начал службу более 40 лет назад рядовым милиционером, постепенно продвигаясь по службе в органах внутренних дел. «Александром Николаевичем накоплен большой управленческий опыт , – подчеркнул министр. – Ему хорошо знакомы те направления, которые теперь предстоит курировать на федеральном уровне. Прежде всего речь идет об организационно-аналитической работе. Она подразумевает не просто планирование и контроль за выполнением тех или иных мероприятий, хотя это тоже важно, но и формирование концептуальных предложений по дальнейшему развитию системы МВД России».

На новой должности Александру Кравченко предстоит контролировать состояние учетно-регистрационной дисциплины, качество рассмотрения материалов, соблюдение сроков и обеспечение сбора доказательственной базы. Эти задачи тесно связаны с работой экспертно-криминалистических подразделений – одних из наиболее наукоемких служб МВД. «К примеру, все активнее внедряются в повседневную практику органов внутренних дел компьютерные экспертизы. С учетом изменений в структуре преступности их количество будет только возрастать, – заявил Владимир Колокольцев. – Мы должны быть к этому готовы. Имею в виду, в том числе, обучение специалистов и приобретение необходимого оборудования».

Напомним, Александр Кравченко был назначен заместителем министра внутренних дел РФ 24 декабря 2021 года указом президента России Владимира Путина. Службу в органах дел Александр Николаевич начал в 1979 году в должности милиционера и более 15 лет занимал должности в подразделениях уголовного розыска. С 1993 по 1995 годы Кравченко возглавлял отдел уголовного розыска криминальной милиции УВД Ростова-на-Дону, в 1995 году он был назначен на должность начальника ОВД Ленинского района г. Ростова-на-Дону. В 1999 году он стал начальником УГИБДД ГУВД Ростовской области, в 2002 году – первым заместителем начальника ГУВД по Ростовской области - начальником криминальной полиции. В 2003 году Указом Президента Российской Федерации Александр Кравченко награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

1 ноября 2008 года Александр Кравченко возглавил ГУВД России по Волгоградской области. 31 марта 2011 года указом Президента РФ № 369 начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области Александру Кравченко присвоено очередное специальное звание – генерал-лейтенант полиции.

Фото: пресс-служба МВД России.