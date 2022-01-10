



«Концессии водоснабжения» ликвидируют течь на техническом водоводе в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, порыв произошел сегодня утром на трубопроводе технического водоснабжения диаметром 1200 мм.

По предварительной информации, причиной могли стать подвижки грунта, вызванные колебаниями температуры атмосферного воздуха. В настоящее время при помощи тяжелой спецтехники специалисты готовят подъездные пути для выполнения земляных работ. Работы будут проводиться без отключения холодной воды - подача ресурса организована по второму трубопроводу аналогичного диаметра. Теплоснабжение всех абонентов осуществляется в полном объеме в штатном режиме.

Данный трубопровод снабжает ресурсом водоочистные сооружения Тракторозаводского района, обеспечивающих подачу воды в Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Дзержинский районы. На период ликвидации течи на водоводе будет приостановлена подача горячего водоснабжения потребителям Краснооктябрьского района, а также в ряд домов Тракторозаводского и Дзержинского районов.



