Происшествия

Охотники за медью оставили жителей Волжского без интернета

Происшествия 09.01.2022 19:57
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09.01.2022 19:57


Сервисные инженеры старейшего в Волжском интернет-провайдера сдали полиции двух волжан – оперативники задержали их во время кражи кабельных линий связи. Из-за действий злоумышленников, которые обрезали провода в подъездах, без интернета остались десятки домов в различных микрорайонах города, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение в официальном аккаунте провайдера.
В компании уточнили, что восстановительные работы уже начались, к ним привлечены максимальное число сотрудников. Ущерб провайдеру, по предварительным оценкам, составил 400 тысяч рублей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что 9 января в Волжском были задержаны 32-летний и 25-летний мужчины по подозрению в краже интернет-кабеля. По данным полиции, первое сообщение о краже поступило еще накануне. «8 января в период с 17.45 до 18.00 неизвестный с крыши дома №53 по ул. Энгельса похитил интернет-кабель ТГ-500х2х0,4, нарушив интернет-соединение провайдера», – прокомментировали в Главке. Как правило, украденные кабели слаботочных систем, содержащие медь, жаждущие легкой наживы граждане сдают в пункты приема цветного металла.
Фото: сообщество ВКонтакте Powernet.

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