Телеком

Часть Среднеахтубинского района Волгоградской области осталась без связи

Телеком 07.01.2022 19:57
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07.01.2022 19:57


На оптическом кабеле ПАО «Ростелеком», обеспечивающем связь в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, произошла авария. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, не работают сервисы телефонии, нет доступа в интернет в г. Краснослободск, х. Тумак, п. Вторая Пятилетка, х. Ямы, х. Репино, х. Пламенка, х. Клетский, х. Закутский.
У жителей этих населенных пунктов есть возможность вызова экстренных служб.
ПАО «Ростелеком» принимает экстренные меры для исправления ситуации, ведутся ремонтные работы.

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