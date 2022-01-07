Часть Среднеахтубинского района Волгоградской области осталась без связи





На оптическом кабеле ПАО «Ростелеком», обеспечивающем связь в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, произошла авария. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, не работают сервисы телефонии, нет доступа в интернет в г. Краснослободск, х. Тумак, п. Вторая Пятилетка, х. Ямы, х. Репино, х. Пламенка, х. Клетский, х. Закутский.

У жителей этих населенных пунктов есть возможность вызова экстренных служб.

ПАО «Ростелеком» принимает экстренные меры для исправления ситуации, ведутся ремонтные работы.



