В Волгоградской области снизили объем соцпомощи населению





В Волгоградской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился объем социальной помощи населению, оказываемой в натуральной форме. Речь идет о таких формах соцпомощи, как предоставление жилья, медицинских изделий, субсидий за оплату ЖКХ, на покупку топлива, на проезд, в том числе городским, пригородным и междугородным транспортом, на лекарственное обеспечение и питание, а также на санаторо-курортное лечение. Так, если в 2019 году на эти цели в регионе было потрачено 5 миллиардов 259 миллионов 282 тысячи рублей, то в 2020 году – 4 миллиарда 661 миллион 71 тысяча рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат.

Ситуация с динамикой объема оказываемой социальной помощи в регионах ЮФО разная. Например, на это направление бюджетной политики в 2020 году направили больше средств, чем в 2019 году, такие регионы, как Адыгея, Краснодарский край, Астраханская область. Так, в Краснодарском крае в прошлом году на эти цели было потрачено 10 миллиардов 459 миллионов 839 тысяч рублей, тогда как в 2019 – 9 миллиардов 800 миллионов 321 тысячу рублей. Обратная тенденция, помимо Волгоградской области, наблюдается в Ростовской области, в Севастополе, в Крыму и в Калмыкии.