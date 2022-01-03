В Волгограде обрабатывают центральную трассу после устранения засора канализации





В Волгограде устранен засор в канализации поблизости от пересечения проспекта Ленина и 39-ой Гвардейской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», работы проводились без приостановки подачи холодной воды потребителям. Информация направлена в городские дорожные службы для обработки проезжей части реагентами, чтобы предотвратить образование ледяной корки. Муниципалитет уже приступил к работам.

Причиной засора стало некорректное использование канализации, куда, как известно, частенько выбрасывают бытовой мусор и прочие предметы, место которым – на мусорке, но никак ни в том же унитазе.На фото: вот такие "чудища" иногда извлекают из канализационных сетей.