Происшествия

В Волгограде молодой водитель остался без лица после жесткого ДТП

Происшествия 03.01.2022 09:50
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03.01.2022 09:50


Накануне в Кировском районе Волгограда в ДТП пострадал молодой парень. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в восьмом часу вечера «Опель Астра», за рулем которого находился 19-летний волгоградец, двигался со стороны ул. Горнополянская в сторону ул. 64-ой  Армии. В какой-то момент водитель не удержал машину, в результате она врезалась в световую опору. Юноша с травмой лица доставлен в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

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