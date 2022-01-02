Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области идет на спад





От последствий коронавируса за сутки умерли 16 жителей Волгоградской области – это минимум за последние три месяца. Всего от осложнений COVID-19 в регионе скончались 5561 человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Продолжает падать и суточная заболеваемость ковидом: за прошедшие сутки заражение вирусом диагностировали у 240 жителей Волгоградской области – на 9 человек меньше, чем днём ранее. Выздоровели за сутки 237 пациентов. С начала пандемии коронавирусом заболели 129,6 тысяч человек, выздоровели – 119,8 тысяч волгоградцев.