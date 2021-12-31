Общество

В Волгоградской области почти на 1000% выросла смертность от коронавируса

Общество 31.12.2021 08:21
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31.12.2021 08:21


В Волгоградской области жертвами коронавируса в ноябре этого года стали 2046 человек. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Для сравнения: в ноябре 2020 года от COVID-19 умерли 224 человека. Рост смертности составил 913,4%. Волгоградская область по количеству умерших от коронавируса – третья в ЮФО. Больше всего жителей в ноябре 2021 года скончались от этого заболевания в Ростовской области – 2772 человека, в Краснодарском крае – 2259 человек. Калмыкия потеряла меньше всего своих жителей – 88 человек. Между тем, Волгоградская область – вторая среди регионов ЮФО по уровню роста смертности от коронавируса. Хуже ситуация только в Краснодарском крае – здесь рост составил 1269%.


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