Сбер открыл в Волгограде первые два офиса нового формата





В Волгограде в преддверии нового года открылись сразу два офиса нового формата Сбера. В них, наряду с финансовыми услугами, клиентам будут предоставляться самые популярные сервисы и продукты экосистемы Сбера. Обновленные офисы открылись в Ворошиловском районе на улице Рабоче-Крестьянской, 41 и в Кировском районе, по адресу ул. 64 Армии, 75, пом.1.

Поменялся как внешний облик офиса, так и внутреннее устройство. Изменилось само пространство в отделении, оно стало еще более открытым. В зоне ожидания - диваны, оборудованные столы, за которыми можно не только работать, но и, например, зарядить телефон или ноутбук.





Также в обновленных офисах можно выпить кофе. Рабочее место сотрудника и клиента также организовано по-новому – теперь в офисе нет привычных окон, а получить консультацию или услугу можно прямо за столом за чашкой кофе. Это позволяет создать более комфортные условия обслуживания, в том числе и для маломобильных посетителей, для которых в офисах создана безбарьерная среда. Предусмотрена переговорная комната для конфиденциальных вопросов, есть игровой уголок для детей.

Кроме того, в новом офисе появилась зона, где можно протестировать умные устройства от SberDevices, подключиться к мультимедийному сервису Okkо, к мобильному оператору СберМобайл и получить заказ из интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, в котором можно отправить или получить посылку.

Обновлен и внешний вид банкоматов. Их форма теперь напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера. В банкомате доступна система распознавания лиц – снять деньги можно как по карте или смартфону.

Евгений Усков, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области: «Сегодня мы с вами присутствуем на значимом событии – открытии первого офиса нового формата Сбера на территории Волгоградской области. Считаю, что работа по модернизации банковской филиальной сети в Волгоградской области позволит нашему региону идти в ногу со временем в этой важной для населения сфере. Новые офисы – это отличный пример того, как Сбер реагирует на современные запросы своих клиентов – жителей региона. Уверен, что технологии, которые здесь применены, принесут большую пользу населению региона, сделают процесс обслуживания в банке еще более удобным и оперативным».

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Главная цель переформатирования офисов Сбера - повысить доступность и уровень комфорта банковских услуг для наших клиентов. Новый формат офисов позволяет быть ближе к посетителям. Уверена, что те технологии, которые представлены в новом офисе, будут полезны жителям и помогут им оперативно и в удобных условиях получать различные услуги Сбера в одном месте».



