В начале 2022 года на предприятиях Волгоградской области появятся первые инструкторы по бережливому производству
Экономика 28.12.2021 09:17
0
28.12.2021 09:17
Региональный центр компетенций Волгоградской области подвел первые промежуточные итоги перед сертификацией инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда». По завершению двухмесячного обучения 14 кандидатов из 7 компаний были допущены к сертификации в качестве инструктора по бережливому производству.
«В январе следующего года обучающимся будет необходимо продемонстрировать полученные знания на примере живого обучения сотрудников предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". Экспертную оценку обучения проведут тренеры Регионального центра компетенций», – поделился директор Регионального центра компетенций Максим Логунов.
Первые инструкторы по бережливому производству появятся на предприятиях: «Любимый город», «Царицынские соленья», МБУ «Северное», «Хоперская упаковка», Производственная компания «ДИА», «Камышинский крановый завод и «Волма-ВРТ».
«При прохождении обучения удалось получить большое количество нужной информации. При создании карты процесса совместно с коллегами определили проблемы нашего производства, что позволило выявить слабые стороны и направить силы и средства для их решения. Благодаря изучению производственного анализа, удобно и оперативно можно получать все данные по производственному плану в текущем режиме, и своевременно реагировать на отклонения. В планах — оказывать поддержку коллегам посредством проведения обучения и внедрять лучшие практики бережливого производства на предприятии», — поделился ведущей инженер по охране труда ПК «ДИА», кандидат в инструктора по бережливому производству Дмитрий Попов.
Прохождение сертификации позволит инструкторам самостоятельно обучать инструментам бережливого производства сотрудников своего предприятия, внедрять и обновлять проекты по бережливому производству на участках, а также поддерживать и повышать компетенции персонала.
Стоит отметить, что в 2022 году курс внутреннего тренера по бережливому производству пройдут еще не менее 20 специалистов предприятий-участников национального проекта Волгоградской области. Напомним, на текущий момент в национальный проект «Производительность труда» вступило уже 47 предприятий региона, до конца 2024 года их число должно достичь 64.
Реклама
Волгоградская область отмечена за самый высокий прирост производительности труда28.12.2021 16:02
Экономика 28.12.2021 16:02
ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса28.12.2021 13:56
Экономика 28.12.2021 13:56
Сбер запустил сервис для предпринимателей для продаж в соцсетях28.12.2021 13:51
Экономика 28.12.2021 13:51
ПСБ увеличит максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки28.12.2021 12:31
Экономика 28.12.2021 12:31
Успех команды: достижения бизнеса 202128.12.2021 11:09
Экономика 28.12.2021 11:09
Предприниматели могут онлайн получить гарантию ВТБ на Портале поставщиков28.12.2021 10:49
Экономика 28.12.2021 10:49
В Волгограде увеличили тарифы на воду и тепло28.12.2021 10:40
Экономика 28.12.2021 10:40
Банк «Открытие» одним из первых начал выдать кредиты начинающим предпринимателям по программе правительства Москвы28.12.2021 09:17
Экономика 28.12.2021 09:17
ВТБ: предприниматели могут покупать и продавать валюту по рыночному курсу в мобильном банке27.12.2021 15:43
Экономика 27.12.2021 15:43
Банк «Открытие»: в ближайшие месяцы евро будет аутсайдером27.12.2021 14:39
Экономика 27.12.2021 14:39
ВТБ определил график работы офисов в новогодние праздники27.12.2021 13:06
Экономика 27.12.2021 13:06
Волгоградские фермеры повышают экономику сельхозпроизводства с помощью минеральных удобрений27.12.2021 12:42
Экономика 27.12.2021 12:42
В СберБанк Онлайн появились инвестиционные рекомендации27.12.2021 12:36
Экономика 27.12.2021 12:36
ВТБ Лизинг получил гран-при Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021»27.12.2021 11:58
Экономика 27.12.2021 11:58
Банк «Открытие» запустил сервис доставки ипотечных продуктов27.12.2021 11:22
Экономика 27.12.2021 11:22
Реклама