Экономика

В начале 2022 года на предприятиях Волгоградской области появятся первые инструкторы по бережливому производству

Экономика 28.12.2021 09:17
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28.12.2021 09:17


Региональный центр компетенций Волгоградской области подвел первые промежуточные итоги перед сертификацией инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда». По завершению двухмесячного обучения 14 кандидатов из 7 компаний были допущены к сертификации в качестве инструктора по бережливому производству. 
«В январе следующего года обучающимся будет необходимо продемонстрировать полученные знания на примере живого обучения сотрудников предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". Экспертную оценку обучения проведут тренеры Регионального центра компетенций»,  – поделился директор Регионального центра компетенций Максим Логунов.
Первые инструкторы по бережливому производству появятся на предприятиях: «Любимый город», «Царицынские соленья», МБУ «Северное», «Хоперская упаковка», Производственная компания «ДИА», «Камышинский крановый завод и «Волма-ВРТ».
«При прохождении обучения удалось получить большое количество нужной информации. При создании карты процесса совместно с коллегами определили проблемы нашего производства, что позволило выявить слабые стороны и направить силы и средства для их решения. Благодаря изучению производственного анализа, удобно и оперативно можно получать все данные по производственному плану в текущем режиме, и своевременно реагировать на отклонения. В планах — оказывать поддержку коллегам посредством проведения обучения и внедрять лучшие практики бережливого производства на предприятии», — поделился ведущей инженер по охране труда ПК «ДИА», кандидат в инструктора по бережливому производству Дмитрий Попов.
Прохождение сертификации позволит инструкторам самостоятельно обучать инструментам бережливого производства сотрудников своего предприятия, внедрять и обновлять проекты по бережливому производству на участках, а также поддерживать и повышать компетенции персонала.
Стоит отметить, что в 2022 году курс внутреннего тренера по бережливому производству пройдут еще не менее 20 специалистов предприятий-участников национального проекта Волгоградской области. Напомним, на текущий момент в национальный проект «Производительность труда» вступило уже 47 предприятий региона, до конца 2024 года их число должно достичь 64.

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