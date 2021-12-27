Экономика

ВТБ: предприниматели могут покупать и продавать валюту по рыночному курсу в мобильном банке

Экономика 27.12.2021 15:43 Новости компаний
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27.12.2021 15:43 Новости компаний


ВТБ запустил сервис онлайн-конверсии с динамическими рыночными котировками в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. Решение бесплатное, не требует подключения, дополнительных настроек и доступно всем клиентам среднего и малого бизнеса.
Чтобы купить или продать валюту в ВТБ предпринимателю потребуется только смартфон и установленное мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite. В разделе «Онлайн Конверсия» отображаются рыночные котировки по индивидуальному курсу для 67 доступных валютных пар. Их можно отслеживать, даже не имея валютного счета. Открытие счета в необходимой валюте доступно прямо в приложении.
Сервис позволяет совершать конверсионные операции в несколько кликов. Для этого достаточно выбрать нужную валютную пару и указать сумму. Сделка исполняется автоматически, размер списания и зачисления клиент видит в онлайн-режиме в момент ее совершения. Остатки на счетах обновляются мгновенно.
«Котировки валютного рынка – очень динамичная сфера. Теперь наши клиенты в режиме онлайн за пару кликов совершают операции по покупке и продаже валюты в любом месте, курс и состояние счета у них всегда под рукой. Создание самых удобных цифровых сервисов для повседневной работы бизнеса – стратегический приоритет ВТБ. По достоинству новую возможность оценят предприниматели, имеющие дело с международными расчетами, потому что сервис позволит им быстро провести конвертацию для своих финансовых задач», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Сервис «Онлайн Конверсия» в приложении ВТБ Бизнес Lite доступен клиентам круглосуточно по будним дням.

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