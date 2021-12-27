Экономика 27.12.2021 15:43 Новости компаний
0
27.12.2021 15:43 Новости компаний
ВТБ запустил сервис онлайн-конверсии с динамическими рыночными котировками в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. Решение бесплатное, не требует подключения, дополнительных настроек и доступно всем клиентам среднего и малого бизнеса.
Чтобы купить или продать валюту в ВТБ предпринимателю потребуется только смартфон и установленное мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite. В разделе «Онлайн Конверсия» отображаются рыночные котировки по индивидуальному курсу для 67 доступных валютных пар. Их можно отслеживать, даже не имея валютного счета. Открытие счета в необходимой валюте доступно прямо в приложении.
Сервис позволяет совершать конверсионные операции в несколько кликов. Для этого достаточно выбрать нужную валютную пару и указать сумму. Сделка исполняется автоматически, размер списания и зачисления клиент видит в онлайн-режиме в момент ее совершения. Остатки на счетах обновляются мгновенно.
«Котировки валютного рынка – очень динамичная сфера. Теперь наши клиенты в режиме онлайн за пару кликов совершают операции по покупке и продаже валюты в любом месте, курс и состояние счета у них всегда под рукой. Создание самых удобных цифровых сервисов для повседневной работы бизнеса – стратегический приоритет ВТБ. По достоинству новую возможность оценят предприниматели, имеющие дело с международными расчетами, потому что сервис позволит им быстро провести конвертацию для своих финансовых задач», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Сервис «Онлайн Конверсия» в приложении ВТБ Бизнес Lite доступен клиентам круглосуточно по будним дням.
Реклама
Банк «Открытие»: в ближайшие месяцы евро будет аутсайдером27.12.2021 14:39
Экономика 27.12.2021 14:39
ВТБ определил график работы офисов в новогодние праздники27.12.2021 13:06
Экономика 27.12.2021 13:06
Волгоградские фермеры повышают экономику сельхозпроизводства с помощью минеральных удобрений27.12.2021 12:42
Экономика 27.12.2021 12:42
В СберБанк Онлайн появились инвестиционные рекомендации27.12.2021 12:36
Экономика 27.12.2021 12:36
ВТБ Лизинг получил гран-при Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021»27.12.2021 11:58
Экономика 27.12.2021 11:58
Банк «Открытие» запустил сервис доставки ипотечных продуктов27.12.2021 11:22
Экономика 27.12.2021 11:22
В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 32 миллионов рублей26.12.2021 17:21
Экономика 26.12.2021 17:21
Жители Волгоградской области задолжали государству 758 миллионов24.12.2021 17:04
Экономика 24.12.2021 17:04
Сбер расширил возможности многоцелевого кредита24.12.2021 16:07
Экономика 24.12.2021 16:07
Сбер подвёл итоги года для каждого клиента в цифрах24.12.2021 15:25
Экономика 24.12.2021 15:25
250 тысяч пользователей подключились к «легкому банку» ВТБ24.12.2021 15:22
Экономика 24.12.2021 15:22
В Волгоградской области ликвидировали 1600 организаций за фиктивные данные24.12.2021 13:34
Экономика 24.12.2021 13:34
Клиенты банка «Открытие» получат доходность по вкладам до 8,6% годовых24.12.2021 12:32
Экономика 24.12.2021 12:32
Эксперты ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников во время новогодних праздников24.12.2021 10:25
Экономика 24.12.2021 10:25
Для ключевых застройщиков региона Сбербанк провел конференцию «Аналитика и тренды рынка недвижимости»24.12.2021 10:22
Экономика 24.12.2021 10:22
Реклама