Губернатор Волгоградской области поручил своим замам не расслабляться на Новый год

Общество 27.12.2021 11:58
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27.12.2021 11:58
Задачам по обеспечению комплексной безопасности жителей и территорий муниципальных образований Волгоградской области на период новогодних каникул и рождественских праздников было посвящено сегодняшнее оперативное совещание, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона подчеркнул, что на территории муниципальных образований Волгоградской области в эти новогодние каникулы и рождественские праздники традиционные массовые мероприятия пройдут в основном на открытом воздухе».
Глава региона обратил особое внимание, что всем — и жителям, и представителям всех уровней власти — необходимо учитывать непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку, действие ряда профилактических и ограничительных мер, определенных оперативным штабом и главным санитарным врачом. Кстати, все пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области продолжат свою работу в соответствии с графиками, за исключением одного дня — 1 января 2022 года.
Глава региона поручил своим заместителям и профильным службам обеспечить исполнение утвержденных графиков дежурств ответственных сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
продолжить в полном объеме выполнять все намеченные плановые мероприятия по обеспечению комплексной безопасности жителей и бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности на территории области, работы предприятий и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, дорожно-транспортной и социальной сферы;
сохранять повышенную готовность дорожных, спасательных, коммунальных служб Волгоградской области к предотвращению и ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки, вызванных неблагоприятными погодными условиями;
в плановом порядке продолжить реализацию намеченных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей;
отдельное внимание обратить на обеспечение комплексной безопасности детей и подростков, в том числе при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий;
обеспечить постоянный мониторинг пожароопасной ситуации, в том числе при использовании жителями пиротехнических изделий, и контроль проведения полного комплекса профилактических мер;
отдельное внимание уделить учреждениям социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей;
поддерживать в постоянной готовности необходимые резервы сил и средств, сформированные по всем направлениям жизнедеятельности для действий при осложнении обстановки и угрозе чрезвычайных ситуаций.
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