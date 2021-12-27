Препарат для ревакцинации поступил в Волгоградскую область





30 тысяч комплектов "Спутник Лайт" поступило в центры вакцинации Волгоградской области. Как сообщили в облкомздраве, однокомпонентный препарат рекомендован для ревакцинации и вакцинации переболевших.

На сегодняшний день иммунизацию прошли 1 373 752 человек, что составляет 85,65% от плана, необходимого для создания коллективного иммунитета. Среди граждан старше 60 лет привито более 80% от плана.

Сделать прививку от COVID-19 можно ежедневно в 63 пунктах, а прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать все праздничные дни.

Фото: администрация Волгоградской области