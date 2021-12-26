Погода сошла с ума: метель в Волгоградской области сменилась мокрым снегом

Общество 26.12.2021 08:35
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26.12.2021 08:35
После метели, которая накануне бушевала в Волгоградской области, на регион обрушился мокрый снег. Температурные качели – переход с минуса на плюс и обратно – могут привести к гололеду и налипанию снега на проводах и деревьях. Снег и мокрый снег будут идти в регионе два дня. При этом с понедельника начнется резкое понижение температуры. Так, уже 28 декабря на севере в Волгоградской области похолодает до -27 градусов.Напомним, непогода, разбушевавшаяся в регионе накануне, привела к трагедиям. В страшных ДТП на федеральных трассах погибли три человека, несколько человек пострадали. Новоаннинск Волгоградской области накануне остался без света – ремонтные работы шли всю ночь.
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