Погода сошла с ума: метель в Волгоградской области сменилась мокрым снегом





После метели, которая накануне бушевала в Волгоградской области, на регион обрушился мокрый снег. Температурные качели – переход с минуса на плюс и обратно – могут привести к гололеду и налипанию снега на проводах и деревьях. Снег и мокрый снег будут идти в регионе два дня. При этом с понедельника начнется резкое понижение температуры. Так, уже 28 декабря на севере в Волгоградской области похолодает до -27 градусов.

Напомним, непогода, разбушевавшаяся в регионе накануне, привела к трагедиям. В страшных ДТП на федеральных трассах погибли три человека, несколько человек пострадали. Новоаннинск Волгоградской области накануне остался без света – ремонтные работы шли всю ночь.