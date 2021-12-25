Райцентр в Волгоградской области погрузился во мрак

Происшествия 25.12.2021 20:26
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25.12.2021 20:26
В Новоаннинске Волгоградской области последние несколько часов происходят массовые отключения электричества. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, пропадает не только свет, но и отопление и вода. В администрации городского поселения подтвердили, что в райцентре зафиксированы локальные перебои с электричеством. Аварии устраняются силами бригад «Новоаннинского РЭС» и «Волгоградоблэлектро». В районном кинотеатре сегодня вечером отменили все сеансы из-за периодических отключений света. В администрации Новоаннинска объясняют эти проблемы сложными погодными условиями – сильным ветром и налипанием снега на проводах.
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