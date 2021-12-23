Из-за пожара в многоэтажке в центре Волгограда эвакуировали 20 человек

Происшествия 23.12.2021 23:02
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23.12.2021 23:02
Эксперты устанавливают причину пожара в одной из квартир в многоэтажном доме Центральном районе Волгограда, произошедшего минувшим вечером. В результате возгорания никто не пострадал, спасатели эвакуировали из здания 20 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20.15. К моменту прибытия расчетов 3-й пожарно-спасательной части в одной из квартир горели домашние вещи на площади 2 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в спустя 25 минут после вызова.
Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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