Из-за пожара в многоэтажке в центре Волгограда эвакуировали 20 человек











Эксперты устанавливают причину пожара в одной из квартир в многоэтажном доме Центральном районе Волгограда, произошедшего минувшим вечером. В результате возгорания никто не пострадал, спасатели эвакуировали из здания 20 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20.15. К моменту прибытия расчетов 3-й пожарно-спасательной части в одной из квартир горели домашние вещи на площади 2 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в спустя 25 минут после вызова.





Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области.