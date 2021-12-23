В Волгограде задержали пьяного водителя без прав, но с веществом











Полицейские в Краснооктябрьском районе Волгограда задержали пьяного водителя без водительского удостоверения и с неизвестным веществом, похожим на марихуану. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, от прохождения освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ мужчина отказался.

Накануне утром инспекторы ДПС на улице Поддубного остановили автомобиль Audi Q5. При проверке документов у мужчины заметили признаки опьянения - медицинское освидетельствование подтвердило данный факт. Выяснилось, что нарушитель уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Также в отделе полиции при личном досмотре в кармане куртки водителя сотрудники обнаружили сверток с веществом серо-зеленого цвета. Его направили на экспертизу.





В отношении водителя составили административный протокол ч.2 ст. 12.7. КРФобАП - управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами. В настоящее время собирается материал на возбуждение уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ - управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. По результатам экспертизы изъятого вещества будет принято процессуальное решение.















