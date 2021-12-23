В замерзающий город Волгоградской области отправились спасатели

Общество 23.12.2021 11:24
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23.12.2021 11:24
Руководители нескольких подразделений ГУ МЧС по Волгоградской области направились в Урюпинск, где сегодня произошла коммунальная авария, в результате чего часть города осталась без тепла и воды. Как пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве, сегодня утром на территории городского округа произошли два порыва подземной трубы холодного водоснабжения диаметром 300 мм на пересечении улицы Советская и переулка Ульяновский и на улице Репина. В результате была остановлена подача холодного водоснабжения на водозабор и станцию третьего подъема.
В настоящее время в городе ведутся ремонтные работы. На месте происшествия работают 20 человек и 8 единиц техники МУП «Водоканал», сварщики и техника ООО "Концессия теплоснабжения Поволжья". Работы по устранению порывов планируют завершить к полудню.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о введении режима повышенной готовности в Урюпинске в связи с порывом на водопроводе. В городе отменены занятия в 12 школах и детских садах, в гостинице «Урюпинская» развернут пункт временного нахождения граждан. Сегодня в Урюпинске сильный мороз – до -18 градусов. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
Фото администрации Урюпинска.
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