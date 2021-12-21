Путин наградил прокурора Волгоградской области





Указом президента РФ прокурор Волгоградской области награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Как сообщает ИА "Высота 102" на опубликованный 23-страничный документ, государственную награду Денису Костенко присудили за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.

Этим же Указом присвоено почетное звание "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации" начальнику отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Волгоградской области Эльвире Джаналиевой.



