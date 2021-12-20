Четыре школы в Волгоградской области полностью ушли на карантин

Общество 20.12.2021 16:25
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20.12.2021 16:25
Четыре школы в Михайловке, Клетском, Котельниковском и Старополтавском районах Волгоградской области полностью ушли на карантин. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, еще в 96 образовательных учреждениях региона учебный процесс был приостановлен частично по причине одновременного отсутствия более 20% по причине ОРВИ учащихся в классе (группе).
На минувшей неделе на территории Волгоградской области интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ снизился по сравнению с предыдущей на 4% и составил 79,6 на 10 тысяч населения. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями совокупного населения находится ниже недельного эпидпорога на 24%, среди детского населения пороговые значения ниже расчетного уровня, среди взрослого населения заболеваемость выше эпидпорога на 53%.
Лабораторными методами на прошедшей календарной неделе подтверждена циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, риновируса, метапневмовиурса, COVID-19) и гриппа типа А/H3N2.
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