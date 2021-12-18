Новую вакцину от COVID-19 протестировали на кроликах в Волгограде





Тестирование новой однокомпонентной вакцины против COVID-19 провели на кроликах ученые Волгоградского государственного медуниверситета. Как сообщили в вузе, эксперимент прошел на базе Научного центра инновационных лекарственных средств в Волгограде. Животным ввели однокомпонентную пептидную вакцину ЭпиВакКорона, которая разработанна ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».

«Проведение тестирования обусловлено необходимостью подтверждения выработки антител после введения вакцины. Под иммуногенностью понимается способность антигена вызывать иммунный ответ в организме. Таким образом, после производства новой партии вакцины, необходимо удостовериться, что она «работает», а уже после этого можно выводить её на рынок», - пояснил заместитель директора Научного центра инновационных лекарственных средств, куратор лаборатории геномных и постгеномных технологий и генетического контроля НЦИЛС, кандидат медицинских наук, доцент Анрей Стрыгин.

Исследование проводилось на кроликах породы «Русская шиншилла». Вакцину поставила компания Герофарм, партнером которой является Научный центр инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медицинского университета. После двух недель наблюдения за животными было выполнено тестирование на иммуногенность, которое показало наличие антител к COVID-19.

Отмечается, что в результате эксперимента кролики не пострадали. Животные чувствуют себя хорошо и продолжал участвовать в научных исследованиях.

Отметим, что сейчас в России применяется только одна однокомпонентная вакцина – это «Спутник Лайт».Все остальные препараты для выработки иммунитета от коронавируса требуют двукратного введения через определенный интервал времени.

Фото: ВолгГМУ