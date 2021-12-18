Новую вакцину от COVID-19 протестировали на кроликах в Волгограде

Covid-19 18.12.2021 10:28
0
18.12.2021 10:28
Тестирование новой однокомпонентной вакцины против COVID-19 провели на кроликах ученые Волгоградского государственного медуниверситета. Как сообщили в вузе, эксперимент прошел на базе Научного центра инновационных лекарственных средств в Волгограде. Животным ввели однокомпонентную пептидную вакцину ЭпиВакКорона, которая разработанна ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».
«Проведение тестирования обусловлено необходимостью подтверждения выработки антител после введения вакцины. Под иммуногенностью понимается способность антигена вызывать иммунный ответ в организме. Таким образом, после производства новой партии вакцины, необходимо удостовериться, что она «работает», а уже после этого можно выводить её на рынок», - пояснил заместитель директора Научного центра инновационных лекарственных средств, куратор лаборатории геномных и постгеномных технологий и генетического контроля НЦИЛС, кандидат медицинских наук, доцент Анрей Стрыгин.
Исследование проводилось на кроликах породы «Русская шиншилла». Вакцину поставила компания Герофарм, партнером которой является Научный центр инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медицинского университета. После двух недель наблюдения за животными было выполнено тестирование на иммуногенность, которое показало наличие антител к COVID-19.
Отмечается, что в результате эксперимента кролики не пострадали. Животные чувствуют себя хорошо и продолжал участвовать в научных исследованиях.
Отметим, что сейчас в России применяется только одна однокомпонентная вакцина – это «Спутник Лайт».Все остальные препараты для выработки иммунитета от коронавируса требуют двукратного введения через определенный интервал времени.
Фото: ВолгГМУ
Реклама
В Волгоградской области изменился уровень коллективного иммунитета к COVID-1918.12.2021 12:02
Covid-19 18.12.2021 12:02
Коронавирус устроил Волгоградской области передышку16.12.2021 12:22
Covid-19 16.12.2021 12:22
«ЕвроХим-ВолгаКалий» оказал помощь котельниковским медикам из «красной зоны»16.12.2021 09:57
Covid-19 16.12.2021 09:57
В Волгограде 23-летнего парня убил коронавирус14.12.2021 17:52
Covid-19 14.12.2021 17:52
В Волгоградской области COVID-пациентам массово закрывают больничные14.12.2021 12:38
Covid-19 14.12.2021 12:38
«Температуры не было»: скончавшаяся от коронавируса 25-летняя волгоградка не подозревала о страшной болезни13.12.2021 15:12
Covid-19 13.12.2021 15:12
Число новых COVID-заражений в Волгоградской области стабильно снижается13.12.2021 13:03
Covid-19 13.12.2021 13:03
Количество умерших от коронавируса в Волгоградской области превысило 5 тысяч человек12.12.2021 11:52
Covid-19 12.12.2021 11:52
Самолет МЧС вылетел из Волгограда в ЮАР для борьбы с коронавирусом11.12.2021 20:34
Covid-19 11.12.2021 20:34
Темпы распространения коронавируса в Волгоградской области снижаются с каждым днем11.12.2021 12:22
Covid-19 11.12.2021 12:22
Волгоградская область выбралась из «красной» зоны по COVID-1910.12.2021 20:36
Covid-19 10.12.2021 20:36
Смертность от коронавируса остается рекордной в Волгоградской области10.12.2021 12:20
Covid-19 10.12.2021 12:20
Коронавирус убил еще 35 жителей Волгоградской области09.12.2021 13:37
Covid-19 09.12.2021 13:37
Коронавирус сдает позиции в Волгоградской области08.12.2021 12:24
Covid-19 08.12.2021 12:24
В Волгоградской области не будут смягчать антиковидные меры08.12.2021 11:43
Covid-19 08.12.2021 11:43
Реклама