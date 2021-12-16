Четверть волгоградцев поддержали бы введение ограничений для непривитых

Четверть жителей Волгоградской области поддержали бы введение ограничений для непривитых, а треть, в свою очередь, положительно отнеслись к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты общероссийского опроса сайта по поиску работы hh.ru. Исследование показало, что такие меры одобряют в основном врачи, банковские служащие, управленцы и работники образовательной сферы.

Большинство (61%) опрошенных – против такой меры, еще 9% - затруднились с ответом. Из числа вакцинированных QR-коды приветствуют более половины, тогда как из числа непривитых — всего 7%. Жители Волгограда старшего возраста поддерживают жесткие антиковидные меры намного чаще молодежи.

Почти половина жителей региона обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране.