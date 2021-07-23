В город под Волгоградом придет «Чистая вода»

Общество 23.07.2021 08:50
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23.07.2021 08:50
Готовность новых водопроводных сетей в городе Краснослободск Среднеахтубинского района составляет 50%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет ЖКХ Волгоградской области, систему водоснабжения планируют сдать в эксплуатацию осенью 2021 года. Работы начались в 2019 году и проводятся в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», на них потратят 576,3 млн рублей.
Напомним, жители Краснослободска неоднократно жаловались на позорное водоснабжение, особенно в летний период, когда напор воды практически отсутствует. Функционирующие ныне в городе инженерные сети были построены еще в 1980-е годы и давно перестали справляться с объемом работы, особенно с учетом расширения и застройки Краснослободска.
«Почти двадцать тысяч жителей Краснослободска и поселков Песчаный, Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района наконец–то будут обеспечены качественной питьевой водой в нужном объеме, – отметил депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко. – Средства [регионального проекта] идут на самое главное – на улучшение качества жизни людей, на защиту их здоровья. Проект выполняется с опережением графика, на встречах жители рассказывают, что очень ждут завершения работ – осталось недолго».
К настоящему времени в Краснослободске построены новые насосные станции, два резервуара по 1,3 тысячи кубометров, водовод между станциями протяженностью 2,8 км. До осени подрядчик достроит станции очистки воды и приготовления гипохлорита, блочно-модульную установку повторного использования очищенной воды. Помимо Краснослободска строительство новых и модернизация существующих объектов водоснабжения проводится еще в семи населенных пунктах по проекту «Чистая вода».
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