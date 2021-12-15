Расследования 15.12.2021 17:37
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15.12.2021 17:37
Жителя Волгограда признали виновным в мошенничестве с муниципальной землей в особо крупном размере. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Центральный районный суд Волгограда приговорил 57-летнего фигуранта уголовного дела к 2,5 годам колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. У него есть право на обжалование приговора в апелляционном порядке.
Судом установлено, что мужчина совместно с двумя сообщниками с апреля по июль 2019 года при помощи поддельных документов оформили право собственности на четыре земельных участка, находящихся на территории Ворошиловского и Дзержинского районов Волгограда. Ущерб администрации Волгограда от противоправной деятельности превысил 4, 7 миллиона рублей. В дальнейшем два земельных участка были проданы гражданам за 1,9 миллиона рублей. Вину в содеянном подсудимый полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Уголовное дело в отношении сообщников осужденного выделено в отдельное производство и находится на стадии судебного рассмотрения.
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